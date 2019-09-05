السعودية تطالب انفصاليي اليمن بتسليم القواعد العسكرية لحكومة عدن

طالبت السعودية الخميس في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الانفصاليين الجنوبيين باليمن تسليم القواعد العسكرية والمباني الحكومية في عدن مجددة دعمها للحكومة اليمنية.

وجاء في البيان ”أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، ولن تتوانى عن التعامل معه بكل حزم“.

وسعت السعودية جاهدة في الآونة الأخيرة للحفاظ على التحالف العسكري الذي يقاتل جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران وذلك بعدما انقلب حلفاء محليون على بعضهم البعض في صراع على السلطة أضعف تحالف الرياض مع الإمارات شريكتها الإقليمية الرئيسية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، أكدت المملكة على ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة، وضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية، وانخراط الأطراف التي نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية في حوار جدة بالمملكة بشكل (فوري) ودون تأخير.

وأعربت المملكة عن “أسفها لنشوب هذه الفتنة بين الأشقاء في اليمن”، وأكدت على “ضرورة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفض الاشتباك ووقف إطلاق النار، وأي انتهاكات أو ممارسات تمس بحياة الشعب اليمني الشقيق. وأشارت إلى أنها لن تقبل بأي تصعيد عسكري أو فتح معارك جانبية لا يستفيد منها سوى الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، والتنظيمات الأخرى المتمثلة في تنظيمي “الدولة” و”القاعدة”.

وشددت الرياض على أن “أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، ولن تتوانى عن التعامل معه بكل حزم”. وأكدت “على موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها”.

وأعلنت المملكة مواصلتها دعم الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته.

