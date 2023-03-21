السعودية تطلق سراح "المغرد الاميركي"

أطلقت السلطات السعودية سراح المواطن الأميركي سعد إبراهيم الماضي الذي اعتقل بعد ان اطلق تغريدات ينتقد فيها العملية العسكرية العربية في اليمن

وقالت مصادر ان ماضي حكم عليه بالسجن لـ 19 عاماً بسبب تغريدات انتقد ادارة الحرب التي خاضها التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن والتي جاءت بطلب من الحكومة الشرعية في البلاد

واعتقل سعد الماضي، وهو أميركي من أصل سعودي والبالغ 72 عاماً، في 2021 وحوكم في محاكم المملكة التي قضت بسجنه 16 عاماً مع منعه من السفر بعدها لمدة مماثلة، والشهر الماضي تم تشديد الحكم لثلاث سنوات إضافية قبل إطلاق سراحه المفاجئ اليوم

وقال نجله المقيم في الولايات المتحدة "تم إطلاق سراحه منذ خمس ساعات. هو في منزله بالرياض الآن".