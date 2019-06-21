السعودية تعترض طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء

كان التحالف اعلن الخميس ايضا اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية، معتبرا أن "الحوثيين يحاولون استهداف المنشآت والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة".

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرة أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة.

وأوضح المالكي، أن "كلا الطائرتين دون طيار ورصد إطلاقهما من قبل الحوثيين من محافظة صنعاء واعترضتا ودمرتا داخل الأجواء اليمنية".

وبين أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد "الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

يذكر أن التحالف العربي أكد الخميس اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان جنوب غربي المملكة، مشيرا إلى أن "الحوثيين يحاولون استهداف المنشآت والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة".

وقالت السلطات السعودية إن الحوثيين استهدفوا أيضا محطتين لضخ النفط في المملكة الشهر الماضي كما شنوا هجوما على مطار أبها السعودي في الأسبوع الماضي مما أسفر عن إصابة 26 شخصا.

وصعدت الجماعة، التي أطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، هجماتها على المملكة بعد هدوء العام الماضي قبل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء حرب أسفرت عن مقتل الآلاف ودفعت اليمن على شفا المجاعة.

