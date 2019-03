السعودية تعتقل نجل ناشط للضغط عليه

قال حساب "معتقلي الرأي" إن السلطات السعودية اعتقلت، مساء الأحد، نجل الناشط الحقوقي والمحامي السعودي سلطان العبدلي.

وذكر الحساب الذي يهتم بنشر أخبار المعتقلين بالسعودية أن السلطات اعتقلت، في ساعة متأخرة أمس، محمد سلطان العبدلي (19 عاماً)؛ بذريعة التحقيق معه بشأن والده.

وأضاف الحساب: "إن السلطات اعتقلت أيضاً شخصين آخرين بزعم التحقيق معهما على خلفية مطالبتهما عام 2009 برفع حظر السفر عن المحامي العبدلي".

وأوضح أن محمد العبدلي اعتُقل رغم إصابته بمرض القلب، وأنه تعرّض لظروف قاسية خلال الاعتقال جعلته طريح الفراش حالياً، وأن جميع أفراد عائلته ممنوعون من السفر؛ وذلك في محاولة لابتزاز المحامي وإجباره على العودة إلى المملكة وتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية.

We confirm that 19-year-old Mohammed al-Abdali, son of lawyer Sultan al-Abdali was arrested for several hours under the pretext of "interrogating", although he suffers heart disease and was subjected to harsh conditions during detention.#تعذيب_المعتقلين_ارهاب pic.twitter.com/2aUJjThuvR