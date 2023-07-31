السعودية تعتمد التأشيرة الالكترونية في 12 دولة

قالت المملكة العربية السعودية انها وسعت اعتماد التأشيرة الإلكترونية للقادمين إلى البلاد لـ 12 دولة، من بينها تركيا و4 دول عربية.

واعلنت الهيئة العامة للطيران المدني،الغاء الصيغة القديمة التي كانت تقتضي وضع ملصق بالتأشيرة على جواز المسافر في تأشيرات العمل والزيارة والإقامة

وقالت ان التأشيرة تطبع على ورقة متوسطة الحجم مزودة برمز الاستجابة السريعة

ومن المفترض ان يبدا تطبيق الاجراء الجديد قريبا في البعثات الدبلوماسية والقنصليات في تركيا وباكستان واليمن والسودان، وأوغندا ولبنان ونيبال وكينيا والمغرب، وتايلند وفيتنام وسريلانكا.

وفي يناير/كانون الثاني من العام الجاري، اطلقت وزارة الخارجية السعودية أطلقت خدمة إصدار "تأشيرة إلكترونية" للقادمين جوا، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.كذلك من أجل أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية

يشار الى انه وفي مايو/أيار الماضي، أطلقت السعودية خدمة التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في 7 دول هي الإمارات والأردن ومصر وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والفلبين.