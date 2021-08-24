السعودية تعتمد انواع لقاحات جديدة وترفع الحظر عن دول

كشفت وزارة الصحة السعودية عن اعتماد لقاحين جديدين هما سينوفارم وساينوفاك، بالإضافة إلى اللقاحات الأربعة المعتمدة في السعودية، للتحصين ضد فيروس كورونا فيما رفعت الحظر عن عدة دول منها عربية للراغبين بالعودة الى السعودية او زيارتها وفق شروط

لقاحات معتمدة

وقالت وزارة الصحة السعودية اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي، استرازينيكا – فايزر – جونسون آند جونسون – موديرنا – سينوفارم – ساينوفاك”. وأضافت: “في حال اعتماد اي لقاح آخر، سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة”.

وتابع: “يمكن تلقي جرعتين من لقاح سينوفارم أو ساينوفاك، بشرط أن يكون قد تلقي جرعة تنشيطة، من احد اللقاحات المعتمدة في المملكة”.

السماح بعودة المقيمين



وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية انه تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من دول، الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

وكانت السعودية اصدرت اوامر بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يومًا السابقة لطلب دخول المملكة.

استقبال رعايا من عدة دول

وأعلنت العديد من السفارات السعودية بالخارج عن قرار رفع تعليق القدوم المباشر إلى ⁧‫المملكة‬⁩ من الدول المُعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقّوا جرعتَيْ ⁧‫لقاح كورونا‬⁩ داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، مع تطبيق كامل ⁧‫الإجراءات الاحترازية‬⁩ المعتمدة.

وتضم قائمة الدول المحظور الدخول منها للمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها الدول الآتية : الأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وتركيا، وجنوب أفريقيا، ولبنان، ومصر، والهند، إضافة إلى إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، وأفغانستان.

رفع الحظر عن لبنان

وأعلن السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، صدور التعليمات برفع حظر السفر المباشر إلى المملكة، من الدول المعلّق القدوم منها.

وأوضح السفير بخاري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، أن القرار يشمل المقيمين بالمملكة الموجودين خارجها، الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا في السعودية قبل مغادرتهم لها.

وأضاف أن القرار ينص على السماح لهؤلاء المقيمين بالعودة إليها بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية كافة.