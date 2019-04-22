السعودية تعدم صدام حسين

اعدمت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية "صدام حسين محمد أنار" وهو باكستاني الجنسية،بعد ان اتضح انه قام بتهريب كمية من مادة الهيروين في محافظة جدة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قوات الأمن اعتقلت المذكور عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر وقد اسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له

وتابعت بالقول إن الحكم بالقتل أيّد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاوأكدت أنه تم تنفيذ حُكم القتل في الجاني يوم الاثنين في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.