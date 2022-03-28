السعودية تعدم مصريا خطف طفلة واغتصبها

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرا (الاعدام) الاثنين، بحق مواطن مصري ادين باختطاف طفلة "وتعذيبها واغتصابها".

وقالت الوزارة في بيان ان إسلام محمد محمد أبوالفتوح محمود، مصري الجنسية اقدم على "استدراج طفلين وخطف طفلة والاعتداء عليها وتعذيبها واغتصابها".

واضاف ان التحقيق مع المتهم اسفر عن "توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.. وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا".



واشار البيان الى ان الحكم جرى تأييده من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا "وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأُيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحقه بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية".

وكانت وزارة الداخلية السعودية اصدرت السبت، بيانًا بشأن إعدام مواطن سعودي الجنسية أقدم على خطف فتاتين واغتصابهما.

وقالت الوزارة إن محمد بن عبده بن أحمد درويش، سعودي الجنسية، أقدم على خطف فتاتين وفعل الفاحشة بهما بالقوة، مضيفة أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وتابعت: «بإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، ولشناعة ما أقدم عليه فقد تم الحُكم بقتله، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر، وتم تنفيذ حُكم القتل السبت بجدة بمنطقة مكة المكرمة.