السعودية تعدم مواطنين بحرينيين بتهمة الارهاب

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، حُكم الاعدام بحق اثنين من المواطنين البحرينيين بتهمة الانضمام إلى "خلية إرهابية" وزعزعة أمن السعودية والبحرين، وفق ما اكدت الوزارة في بيان رسمي

وقال انه تم تنفيذ حكم "القتل تعزيرا في 2 من الجناة يحملان الجنسية البحرينية في المنطقة الشرقية.. وهما جعفر محمد علي محمد جمعة سلطان، وصادق مجيد عبد الرحيم إبراهيم ثامر- بحرينيي الجنسية- على الانضمام إلى خلية إرهابية، يتزعمها مطلوب أمني لدى البحرين"

وقالت الوزارة السعودية ان الخلية تابعة "لكيان إرهابي" وكانت قد تلقت التدريب في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن السعودية والبحرين، وإشاعة الفوضى فيهما

واضافت حسبما أفادت (واس). انه ثبت لدى الداخلية السعودية "تواصل هؤلاء مع إرهابيين داخل السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى السعودية، ودفن المواد المهربة في منطقة رملية، وتسليمها لزعيم الخلية، والتستر على أماكن تخزين المتفجرات وعلى المطلوبين لدى البحرين، وما يقومون به من مخططات وأعمال إرهابية تستهدف أمن السعودية والبحرين"،

واشارت الى ان حكم الاعدام الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة، بعد ثبوت إدانتهما بما نُسب إليهما، ايدته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا،