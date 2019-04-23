السعودية تعدم وتصلب 37 متهما بالانتماء لداعش

نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم الاعدام والصلب بـ 37 شخصا بعد ادانتهم بـ"التورط في تشكيل خلايا إرهابية"

وافادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن بيان للوزارة "قامت وزارة الداخلية اليوم، بتنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة (الإعدام) بحقهم من 6 مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير".

وذكر البيان أن عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم 37 شخصا، دون أن يذكر انتماءات لهم أو أعمار، غير أنها قالت إنهم جميعًا سعوديون

أرجعت ذلك الإجراء إلى عدة أسباب بينها "تبني الفكر الإرهابي، وإثارة الفتنة، ومهاجمة المقار الأمنية، وقتل عدد من رجال الأمن (لم تحدد عددهم)، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية (لم تسمها)".وأوضح أنه تم "إحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم صدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعاً والحكم عليهم بالقتل تعزيرا، وإقامة حد الحرابة مع صلب أحدهم ويدعى خالد التويجري".

وأكدت أن تلك الأحكام تم التصديق عليها من "محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذها وتم التنفيذ اليوم في 6 أماكن".

واعتادت السعودية اللجوء لحد الحرابة والقتل أو ما يعرف بالإعدام، رغم مناشدات دولية بالتوقف عن استخدام هذه العقوبة.