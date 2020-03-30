السعودية تعزل احياءا في مكة وتدعو مخالفي الاقامة للفحص وتلقي العلاج

عزلت الحكومة السعودية احياءا في مكة المكرمة وفرضت حظرا كاملا للتجول كوال اليوم فيما تم تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا

واعلنت الداخلية السعودية عزل بعض أحياء مكة المكرمة ومنع الدخول إليها والخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم

كما قال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، يوم الاثنين، إن عاهل البلاد، الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بتقديم العلاج المجاني من فيروس كورونا (كوفيد 19) للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة في جميع أنحاء المملكة.

وأوضح الربيعة، خلال مؤتمر صحفي، أن السلطات لم تتردد أبدا في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مضيفا أنه ثمة تنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وأكد وزير الصحة السعودي، أنه على كل فرد داخل المملكة أن يطبق الإجراءات الصحية لأجل الحافظ على سلامة المجتمع.

ويوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل أربع وفيات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ثماني حالات.