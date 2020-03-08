السعودية تعزل محافظة القطيف الشيعية بسبب كورونا

جميع من جرى تشخيص إصابتهم بالفيروس في السعودية كانوا في إيران أو خالطوا أشخاصا زاروا إيران.

قالت السعودية الأحد، إنها قررت تعليق الدخول والخروج مؤقتا من محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية، لمنع انتشار فيروس كورونا بعد إصابة 11 شخصا هناك بالعدوى.

وجميع من جرى تشخيص إصابتهم بالفيروس في السعودية كانوا في إيران أو خالطوا أشخاصا زاروا إيران.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إنه لن يُسمح لأحد بالدخول أو الخروج من القطيف وسيتم تعليق العمل في القطاعين العام والخاص في المحافظة باستثناء المرافق الأساسية.

وأشار البيان الذي نشرته وسائل إعلام رسمية إلى “تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة”.

وأعلنت وزارة التعليم، السبت، تعليق الدراسة بالمحافظة، لمدة أسبوعين، اعتبارا من الأحد، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس.

