السعودية تعلق سفر مواطنيها والمقيمين فيها إلى الصين بسبب “كورونا”

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، إن المملكة علقت سفر المواطنين والمقيمين غير السعوديين إلى الصين.

ونقلت الوكالة عن المديرية العامة للجوازات قولها: “سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة أحد الإخوة المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة إلى المملكة”.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور في الصين إلى 560 شخصا على الأقل.

كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 19665 شخصا، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السلطات الصحية في الصين.

جاء ذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 70 وفاة جديدة إلى جانب 2987 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية. (وكالات)