السعودية تعلق على الخط الجوي المباشر مع اسرائيل

قالت المملكة العربية السعودية على لسان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن قرار المملكة رفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران لاستخدام مجالها الجوي، ليس إشارة للدفع باتجاه علاقة مستقبلية مع اسرائيل.

فتح الاجواء لا يعني التطبيع

وأضاف أنه "ليس في أي حال من الأحوال تمهيدا لخطوات لاحقة".

وفي 15 يوليو، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات عبور الأجواء السعودية.

وقال بن فرحان في مؤتمر صحفي في جدة يوم السبت "هذا لا علاقة له بالعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل".

وقالت الهيئة في بيان على "تويتر": "في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزا للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء".

لابيد يشكر السعودية

والجمعة شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد المملكة العربية السعودية على فتح مجالها الجوي، مؤكدا مواصلة العمل من أجل اقتصاد إسرائيل وأمنها وصالح مواطنينا.

وقال لابيد في تصريح: "بعد طريق طويل من الدبلوماسية المكثفة والسرية مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، لدينا اليوم أخبار سارة، أعلنت سلطات الطيران السعودية أنها ستفتح المجال الجوي السعودي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية".



وأضاف: "أشكر أيضا القيادة السعودية على فتح المجال الجوي السعودي. هذه ليست سوى الخطوة الأولى. سنواصل العمل بالكفالة اللازمة من أجل اقتصاد إسرائيل وأمنها وصالح مواطنينا".