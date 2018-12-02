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السعودية تعلق على صورة تبرز تجاهل زعماء G20 ل "بن سلمان"

السعودية تعلق على صورة تبرز تجاهل زعماء G20 ل "بن سلمان"
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