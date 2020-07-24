السعودية تعلن إعادة فتح منافذها البرية مع 4 دول

بدأت السلطات السعودية إعادة فتح منافذها البرية مع 4 دول حدودية معها، من خلال السماح بعودة مواطنيها، بعد نحو 5 أشهر من إغلاق تلك المنافذ.

وأعلنت سفارات السعودية في الكويت والإمارات والبحرين والأردن، أمس الخميس، فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين بلا تصريح مُسبق، وذلك بعد إغلاقها مؤقتاً في شهر مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

يسر السفارة أن تعلن عن صدور الامر السامي الكريم بالسماح بدخول جميع المواطنين السعوديين ومرافقيهم الراغبين في العودة الى المملكة عبر المنافذ البرية مباشرةً بدون تصريح مسبق، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة. pic.twitter.com/cc18vkdhzB — السفارة في الأردن (@KSAembassyJO) July 23, 2020

وجاء إعلان فتح المنافذ لعودة المواطنين السعوديين على حسابات السفارات في الدول الأربع على موقع "تويتر".

وترتبط السعودية مع الكويت بمنفذين بريين، أعيد بالأمس فتحهما لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية، وفق السفارة.

وجاء في تغريدة للسفارة السعودية في الكويت: "يسر السفارة أن تعلن عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء، والدين) لأرض الوطن بدون تصريح مسبق ابتداءً من اليوم، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها".



كذلك أعيد فتح منفذ "البطحاء" الرابط بين السعودية والإمارات، وأيضاً منافذ الربط بين السعودية والأردن، مع تهيئة السفارة في عمّان حافلات لإعادة المواطنين والمواطنات.



من جهتها نشرت السفارة السعودية في البحرين تغريدة قالت فيها: "تنويه.. ابتداء من اليوم، تود السفارة بالمنامة أن تعلن عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين بالعودة إلى السعودية عبر جسر الملك فهد بدون تصريح مسبق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة. مع تمنياتنا للجميع بعودة آمنة".



وأضافت السفارة في البحرين بتغريدة منفصلة: "تنويه.. تود السفارة في المنامة إحاطة المواطنين السعوديين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي (ترانزيت)، أنه سوف يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بمملكة البحرين ومن ذلك الحجر الصحي (لمدة 10 أيام)، ولذلك جرى التنويه. مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة 260.394 حالة مؤكدة، حتى أمس الخميس، إضافة إلى 2635 وفاة، فيما تعافى نحو 213490 حالة.