السعودية تعلن انخفاض عدد الحجاج المخالفين 29 بالمئة

أعلنت السعودية، الثلاثاء، انخفاض نسبة الحجاج المخالفين هذا العام بواقع 29% مقارنة بالعام الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمير مكة ورئيس اللجنة المركزية للحج، خالد الفيصل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية (واس).

وقال الفيصل إن "عدد الحجاج المخالفين بلغ 298 ألفا و379 حاجًا، بانخفاض نسبته 29% عن العام الماضي، الذي بلغ عدد الحجاج المخالفين فيه 383 ألف حاجًا". دون تحديد طبيعة المخالفات.

وأوضح الفيصل أن بلاده قدمت خدمات صحية وعلاجية لأكثر من نصف مليون حاج، بينهم 400 حاج نقلوا إلى عرفات داخل سيارات إسعاف لإتمام شعيرة الحج المقدسة.

وتابع أن عدد القوى العاملة في الحج بلغ أكثر من 350 ألفًا، إضافة إلى 35 ألفًا متطوعين من الجنسين.

والثلاثاء، واصل أكثر من مليوني حاج، أداء نسك رمي الجمرات بمشعر "مِنى"، في ثاني أيام التشريق الثلاث (11 و12 و13 ذي الحجة).

ويتوجه الحجاج بداية من صباح كل يوم من "مزدلفة" إلى مشعر "منى"، لرمي الجمرات (21 حصاة)؛ بدءًا من الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة، ويكبّرون مع كل واحدة منها، ويدعون بما شاؤوا بعد الصغرى والوسطى فقط مستقبلين القبلة رافعين أيديهم.

وأيام التشريق، هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، ويقضيها الحُجاج بمشعر "منى"، وتعرف أيضًا بـ"الأيام المعدودات".

وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام هذا العام نحو مليونين و489 ألفا و406 حجاج، حسب الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية (رسمية).