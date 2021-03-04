السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

قال التلفزيون السعودي في ساعة مبكرة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي إن التحالف بقيادة المملكة اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقها المسلحون الحوثيون في اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط في جنوب السعودية.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومقذوفات على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.

وتشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع القائم منذ مارس/ آذار 2015 امتدادات إقليمية، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء. (وكالات)