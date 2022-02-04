السعودية تعلن "حرض" اليمنية منطقة عسكرية وتبدأ هجوما جويا على مواقع الحوثي

حذرت المملكة العربية السعودية المدنيين اليمنيين من استخدام الطرق المؤدية الى مدينة حرض المحاذية لـ صنعاء حيث ستكون منطقة عسكرية من فجر الثالثة ليوم السبت حتى اشعار اخر

ونقلت وكالة الانباء السعودية بيان صادر عن المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي بدء عملية عسكرية ضد أهداف في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.

وجاء في البيان أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين وعموم المدنيين عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض ابتداء من الساعة الثالثة فجرا ليوم السبت 5 فبراير 2022 وحتى إشعار آخر... باعتبارها ضمن منطقة العمليات".

وأضاف أنه "يتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق".

وأشار التحالف إلى أن العملية تأتي "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

وكان طيران التحالف العربي جدد استهداف العاصمة اليمنية في وقت سابق اليوم.

وتحدثت تقارير عن سماع اصوات انفجارات في سماء العاصمة اليمنية