السعودية تعلن عن هدنة جديدة في السودان

توصل ممثلو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة وفق ما افادت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، اليوم الجمعة.

وستدخل الهدنة حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 06:00 صباحا بتوقيت الخرطوم غدا السبت الموافق 10 يونيو/حزيران وبموجبها سيسمح الجيش السوداني والدعم السريع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في جميع أنحاء البلاد. وحذرت السعودية والولايات المتحدة من أن خرق الأطراف السودانية للهدنة المقررة غدا سيؤدي إلى تأجيل محادثات جدة.

وقالت الخارجية السعودية في بيان أن الرياض وواشنطن تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط جراء عدم الالتزام بالهدن السابقة

وعلى الرغم من تعليق المحادثات بي المطرفين المتناحرين ، الا ان وفديهما بقيا في جدة السعودية وفق ما اشارت الرياض التي دعت إلى تجديد الهدنة رغم تعليق المحادثات بين الطرفين، وتنفيذها بشكل فعال بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.

واندلعت الحرب في السودان منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، تركزت معظم المعارك والاشتباكات في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، الا جانب مئات من الضحايا العسكريين