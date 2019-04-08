السعودية تعلن قتل مطلوبين في القطيف

وكانت محافظة القطيف قد شهدت احتجاجات في العام 2016 ضد إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية في بيان الاثنين مقتل اثنين من "المطلوبين أمنيا" والقبض على اثنين آخرين في عملية أمنية في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وكانت وسائل إعلام سعودية ذكرت الأحد أن أربعة مهاجمين استهدفوا نقطة تفتيش في المنطقة الشرقية بمتفجرات.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية على موقعها الإلكتروني الاثنين أن القتيلين مطلوبان لضلوعهما في اضطرابات تتعلق بالأمن.

وكانت محافظة القطيف قد شهدت احتجاجات في العام 2016 ضد إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر