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السعودية تعلن مقتل 4 من جنودها على الحدود مع اليمن

السعودية تعلن مقتل 4 من جنودها على الحدود مع اليمن
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