السعودية تعلن مقتل 4 من جنودها على الحدود مع اليمن

جنديان قُتلا في أثناء أداء عملهما بالحد الجنوبي للمملكة في منطقة "جازان"

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة، مقتل 4 من جنودها على الحدود مع اليمن.



جاء ذلك وفق تقارير متفرقة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "واس"، حول تشييع الجنود الأربعة.

وذكرت الوكالة أن جنديين قُتلا في أثناء أداء عملهما بالحد الجنوبي للمملكة في منطقة "جازان"، فيما لم تحدد موقع مقتل الجنديين الآخرين من الحدود.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول ملابسات أو زمن مقتل الجنود الأربعة.

ومنذ 26 آذار/ مارس 2015، تقود الرياض تحالفا عسكريا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة "الحوثي" التي تسيطر على عدة محافظات، بينها صنعاء، منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.