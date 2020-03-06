السعودية تعيد فتح الحرمين بعد إغلاقهما لتعقيمهما

أفاد تلفزيون الإخبارية الرسمي يوم الجمعة أن السعودية أعادت فتح مسجد الحرام في مدينة مكة والمسجد النبوي في المدينة بعد إغلاقهما لتعقيمهما بهدف وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت السعودية قد أغلقت الحرمين أمام الحجاج الأجانب والسياح من نحو 25 دولة لوقف انتشار الفيروس. كما قالت إن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين هناك الذين يودون دخول البلاد عليهم الانتظار 14 بعد العودة من خارج المنطقة.

وأبلغت السعودية عن رصد خمس حالات إصابة.

ولم يتضح من تقرير الإخبارية إن كان سيسمح للزوار بالعودة إلى الموقعين.

وقررت السلطات السعودية الخميس إبقاء صحن الكعبة مغلقا طوال فترة تعليق العمرة، خشية وصول فيروس كورونا المستجد لأقدس المواقع لدى المسلمين، في خطوة "احترازية" نادرة تأتي بعد إعلان المملكة تعليق أداء مناسك العمرة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي انه "وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين ... سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة وستكون الصلاة داخل المسجد فقط".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور وتسجيلات أظهرت الكعبة في وسط باحة المسجد فوق أرضية بيضاء وحيدة تحيط بها عوائق بلاستيكية، إلى جانب مجموعة من عناصر الأمن وعمّال النظافة.

وتشمل الإجراءات "إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة. كما أكّدت أنه "تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش أو إدخال الأطعمة والمشروبات وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم" المباركة عند المسلمين.

وأوضحت أن الإجراءات تشمل "إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف بما فيه الروضة الشريفة ومقبرة البقيع".

وبات الفيروس يطال أكثر من 80 دولةً، مع عدد إصابات إجمالي يفوق 95 ألفاً عالمياً ووفيات تفوق 3200 حالة حتى الآن.

