مع تصاعد اصابات كورونا.. السعودية تعيد إلزامية الكمامة واجراءات التباعد

أعادت السلطات السعودية فرض الزامية ارتداء الكمامة في الاماكن العامة اعتبارا من الخميس، اضافة الى التشديد على اجراءات التباعد الاجتماعي، وذلك مع تصاعد الاصابات بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشره حسابها في تويتر، أنه تقرر اعتبارا من الخميس "إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات في المملكة".

وأوضح البيان أن القرار "يأتي بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه".

إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات. pic.twitter.com/VfjX30GvI0 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 29, 2021

واكد بيان وزارة الداخلية انه سيتم "تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين"، مشددا على أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

وسجلت السعودية الثلاثاء، ارتفاعا جديدا بإصابات فيروس كورونا، بلغت 602 إصابة، بعد أن سجلت الاثنين 524 إصابة.

وقالت وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة لـ602 إصابة جديدة و147 حالة تعافي وتسجيل حالة وفاة.

ووفقا لإحصاء الصحة الاربعاء، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 553921 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 39 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 541157 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8873 حالة وفاة.