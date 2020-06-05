السعودية تعيد فرض حظر التجول في مدينة جدة بعد ارتفاع الاصابات بكورونا

علقت السلطات العمل أيضا في مقار العمل والصلاة بالمساجد.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السلطات أعادت فرض حظر التجول في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر اعتبارا من الساعة الثالثة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين بدءا من يوم السبت وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن السلطات علقت أيضا العمل في مقار العمل والصلاة بالمساجد. موضحة ان الاحترازات المطبقة في ستكون كالتالي:

-منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرا إلى السادسة صباحا.

-تعليق أداء الصلوات في المساجد.

-تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

-تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.

-استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات.

- السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول.

-منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

-استمرار الفئات المستثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق، ووفـق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وشدد المصدر على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعا مستمرا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

وأوضح المصدر أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو معمول به حاليا.

وأكد أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيعلن في حينه.

وحسب وزارة الصحة السعودية، فأن جدة سجلت 459 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الماضي، لتحل ثانية بين مدن المملكة بعد الرياض (719 حالة).