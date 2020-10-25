السعودية: تعيين 100 امرأة في هذه الوظيفة

وجه وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، اليوم (الأحد)، بتعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعياً وقانونياً في وظيفة كاتبة عدل.

وتأتي هذه الخطوة للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي، بعد قيام الوزارة مؤخراً بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.

وأوضحت الوزارة أن كاتبات العدل الـ100 سيباشرن العمل رسميًا الأحد المقبل ببرنامج تدريبي متخصص مدته 3 أشهر، بالتعاون مع مركز التدريب العدلي، بالإضافة إلى التدريب التطبيقي في وكالة الوزارة للتوثيق وكتابة العدل.