  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. السعودية تغلق سفارتها في واشنطن

السعودية تغلق سفارتها في واشنطن

منشور 03 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:31
السعودية تغلق سفارتها في واشنطن

أغلقت السفارة السعودية في واشنطن أبوابها اليوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية

وقالت السفارة السعودية في واشنطن، عبر حسابها في "تويتر": "نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة  الاثنين 3 يناير، نظرا لسوء الأحوال الجوية، ويستأنف العمل الثلاثاء 4 يناير".

ودعت السفارة المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند، إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وأضافت "في حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة".

 

كلمات دالة:السعوديهواشطن

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...