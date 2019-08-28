السعودية: تغيير مهم بأوامر من محمد بن سلمان

كشفت مصادر إعلامية عن تصرف غريب قامت به متاجر ومقاه في العاصمة السعودية الرياض، واصفة ما حدث أنه بدعم من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مراسلها في الرياض، أن محال ومتاجر ومقاهي بقيت أبوابها مفتوحة وقت الصلاة، مشيرا إلى أن ذلك جاء عقب قرار من مجلس الوزراء السعودي بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة مقابل دفع بدل مالي للسلطات.

والمتّبع عادة في المملكة العربية السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية، أن تغلق جميع المحال التجارية منذ صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء، نصف ساعة مع كل صلاة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر قرارا بالسماح للمحال والأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة مقابل دفع بدل مالي للسلطات، قد يصل لـ 100 ألف ريال سعودي. واستند القرار لسبب اقتصادي بحت بأن ذلك سيزيد من إنتاجية العمال وربما الأنشطة التجارية بشكل عام، مع مسعى المملكة لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط.

وتأتي تلك الخطوات الحاسمة بالنسبة للمجتمع السعودي، وسط دعم غير محدود من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والذي يرى فيه الغرب أنه يقود حملة تطوير مجتمعي كبير وجذري في المملكة.

وكانت ما يسمى بهيئة الامر بالمعروف تلزم وتعاقب من يمارس العمل اثناء وقت الصلاة وتلزمهم على اغلاق محالهم للالتحاق بالمساجد حتى ان البعض كان يسخر بالقول ان اعضاء الهيئة لا يؤدون صلواتهم لمراقبة غير المصلين