السعودية تفتح أجواءها لجميع الناقلات قبيل وصول بايدن إليها قادما من إسرائيل

أعلنت السعودية الجمعة، فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية المدنية، في خطوة تأتي قبيل زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المملكة قادما من إسرائيل في إطار جولته الشرق أوسطية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في بيان أنه "في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية".

وأضافت انه "استكمالاً للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزاً للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدنية أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء".

مركز عالمي للسفر الجوي

وفي مطلع أيّار/ مايو الماضي، أعلنت السعوديّة أنّها تسعى إلى تطوير قطاع الطيران لديها، بهدف تحويل البلاد مركزًا عالميًا للسفر الجوّي.

وتشمل الأهداف السعوديّة لقطاع الطيران والمدرجة في إطار إصلاحات رؤية 2030 زيادة حركة المسافرين سنويًا بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 300 مليون مسافر بنهاية العقد الحالي.

وتسعى السعودية أيضًا إلى جذب استثمارات للقطاع بمئة مليار دولار بحلول العام 2030، وإنشاء شركة طيران جديدة وبناء "مطار ضخم" في الرياض وزيادة الشحن بمقدار خمسة ملايين طنّ كلّ عام.

وكان مسؤول أميركي قد أكد الخميس، أن السعودية ستسمح "قريبا" لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق أراضيها بلا قيود، وستسمح برحلات طيران عارض مباشرة (تشارتير) من إسرائيل للمسلمين خلال موسم الحج.

وأشار المسؤول الذي تحدث لوكالة "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن يعلن عن هذا الإجراء خلال زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى السعودية. وشدد على أن بايدن يركز خلال زيارته "على اندماج إسرائيل في منطقة الخليج، وخاصة مع السعودية".

وبدأت السعودية في السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق أراضيها عبر ممر جوي خاص للرحلات الجوية من وإلى الإمارات والبحرين، بعد توقيع "اتفاقيات إبراهام" التي أدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وهاتين الدولتين.

قرار "تاريخي"

وفي سياق متصل، سارع الرئيس الاميركي الى الإشادة بهذا القرار الذي رأى فيه بادرة واضحة تجاه إسرائيل، ووصفه بأنه "تاريخي".

والتقى الرئيس الأميركي الذي يُجري حاليًا أوّل جولة له في الشرق الأوسط، قادةً إسرائيليّين في القدس، يومي الأربعاء والخميس، ومن المقرّر أن يقوم الجمعة برحلة رسميّة مباشرة وغير مسبوقة من إسرائيل إلى السعوديّة.

وقال مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان في بيان، إنّ بايدن "يرحّب بالقرار التاريخي لقادة السعوديّة فتح مجالهم الجوّي أمام جميع الناقلات الجوّية المدنيّة بلا تمييز"، بما في ذلك "الرحلات الجوّية من إسرائيل وإليها".

وأشار سوليفان إلى أنّ "هذا القرار هو نتيجة دبلوماسيّة الرئيس (بايدن) الحثيثة والمبدئيّة مع السعوديّة على مدى أشهر عدّة، والتي تُتوّج بزيارته اليوم" إلى السعودية.

وأوضح أنّ بايدن "سيكون لديه المزيد ليقوله" بشأن هذا القرار.

ومن جهته ايضا، رحب رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد الجمعة، بالقرار السعودي مؤكدا انه يعني فتح الأجواء السعودية أمام الطائرات الإسرائيلية.

وقال لبيد إنه "بعد طريق طويلة وسرية، ودبلوماسية مكثفة مقابل السعودية والولايات المتحدة، نستيقظ صباح اليوم على بشرى مفرحة"، مشددا أن هذا الإعلان هو خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

"اندماج اسرائيل"

وتعهّد الرئيس الأميركي بُعيد وصوله إلى المنطقة، "إعطاء دفع لعمليّة اندماج إسرائيل" في الشرق الأوسط بعد أن طبّعت خلال السنتين الأخيرتين علاقاتها مع أربع دول عربيّة هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

الرئيس الاميركي جو بايدن مجتمعا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد

ويُستبعد أن يحصل اعتراف سعودي بإسرائيل في المدى القريب.

وسبق أن قال مسؤول إسرائيلي لصحافيّين طالبًا عدم كشف هويّته إنّ "زيارة بايدن إلى إسرائيل وسفره منها في رحلة مباشرة إلى السعوديّة، يعكسان ديناميكيّة التطوّرات التي شهدتها الأشهر الأخيرة".

وأضاف أنه "نأمل في أن تكون الخطوات التي نتّخذها الآن البداية، ونحن نعمل على أن تكون بداية لعمليّة التطبيع".