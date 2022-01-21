فتح باب التجنيد للسعوديات في القوات الخاصة لأمن الحج

فتحت وزارة الداخلية السعودية باب التسجيل للنساء الراغبات في التجنيد بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في المملكة.

وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة (جندي) للعنصر النسائي.

وأضافت انه "سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً الموافق 19 / 6 / 1443 هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا الموافق 24 / 6 / 1443 هـ".

وقوات أمن الحج والعمرة هي قوات خاصة تتبع لوزارة الداخلية السعودية مقرها مكة المكرمة، وتُعنى بخدمة قاصدي المشاعر المقدسة في موسم الحج أمنيًا وتنظيميًا وإنسانيًا.

واشترطت وزارة الداخلية للراغبة في التجنيد في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة ان تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها ويفضّل من لديها مؤهل أعلى.

كما يشترط أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسنه السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا تكون متزوجة من غير سعودي.