السعودية تفتح دور السينما بعد أكثر من 3 شهور على الإغلاق

قررت الحكومة السعودية السماح لدور السينما بفتح أبوابها، بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة شهور، بسبب جائحة كورونا.

وعلى الرغم من أن السعودية تسجل أرقاما كبيرة في الإصابات اليومية تتراوح بين 3-5 آلاف منذ أسابيع، إلا أن الحكومة ألغت أيضا قرار الحظر الشامل والجزئي، لتسمح بالتنقل بشكل تام.

اللافت أن الحكومة أغلقت دور السينما احترازيا في الحادي عشر من آذار/ مارس الماضي، وحينها لم تكن السعودية تسجل سوى 45 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما وصلت اليوم إلى أكثر من 154 ألف حالة.

وقالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، إن عودة دور السينما سيرافقها إجراءات احترازية ووقائية كبيرة.

وطالبت الهيئة جميع مشغلي دور السينما في السعودية بضرورة الالتزام بما تضمنه دليلها الإرشادي لعودة نشاط السينما من تدابير وإجراءات وقائية.

وبحسب هذه الشروط، فإنه يجب على دور السينما وضع ملصقات أرضية أو علامات واضحة لأماكن الوقوف، بحيث تضمن التباعد الاجتماعي.

إضافة إلى ترك مقعدين خاليين بين كل شخص وآخر، مع السماح بجلوس العائلات بجانب بعضها بشروط معينة.

وتتضمن الشروط أيضا إزالة أماكن بيع التذاكر، واقتصار البيع على المواقع الإلكترونية فقط، إضافة إلى الإجراءات المعهودة.