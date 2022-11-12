السعودية تفجر سحابة أمطار عملاقة فوق جبل أحد (فيديو)

أظهر مقطع فيديو انفجار سحابة عملاقة بكميات هائلة من الامطار التي سقطت دفعة واحدة فوق جبل أحد ، وذلك في حدث مهيب يجري توثيقه بالصورة للمرة الأولى في تاريخ المدينة المنورة.

وتبدو في الفيديو الذي جرى تصويره الجمعة، سحابة ركامية ضخمة ترتفع فوق منطقة جبل أحد شمالي المدينة المنورة، وقد انهل المطر منها مشكلا ما يشبه جذعا عملاقا متصلا بالأرض.

وقال موقع "طقس العرب- السعودية" الذي نشر الفيديو ان ما يظهر في المقطع هو ما يسمى بـ"ظاهرة الانفجار الجزئي "Microburst" أو قنبلة المطر، تتساقط فيها الأمطار بغزارة عالية على نقطة جغرافية ضيقة، كقنبلة ماء سقطت من السماء".

مقطع متداول ،،

في مشهد هائل ومهيب ..

سحابة رعدية ركامية كالجبال العظيمة تنهمر أمطارها على جبل أحد في المدينة المنورة pic.twitter.com/s9dxO983uI — عبدالسلام السلمان (@asalamAlsalman) November 12, 2022

واضاف الموقع ان هذه الظاهرة "تنتج ارتدادا قويا للرياح والأمطار على الأرض في كل اتجاه، غالبا ما يكون الارتداد كالانفجار مخلفا أضرارا كبيرة".

ومن جانبه، اوضح أيمن غلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للارصاد السعودي ان منطقة المدينة المنورة كانت مسرحا لعمليات استمطار صناعي نفذها المركز يوم الجمعة.

كأول تجربة في #المدينة_المنورة للاستمطار



الارصاد تعلنها رسمياً : #امطار_المدينه يوم امس استمطار pic.twitter.com/wZLa9oPBgz

— خالد الشاماني ‏ (@KhalidAlshamani) November 12, 2022

وقال غلام في مقابلة مع قناة "العربية" ان هذه العملية تأتي "في اطار مبادرة الاستمطار الصناعي التي اطلقتها السلطات السعودية مطلع العام الحالي على مناطق الرياض وحائل والقصيم وانتقلت صيفا الى المنطقة الجنوبية الغربية ومرتفعات أبها".

#تمرة💢|| السعودية🇸🇦تعلن نتائج ناجحة لعمليات الاستمطار فوق المدينة المنورة و عدد من المدن الأخرى وان امطار المدينة يوم امس كانت مع تجربة ناجحة للإستمطار الصناعي



-📌: تم إجراء اكثر من 400 رحلة جوية للطائرات الملقحة pic.twitter.com/dwJtlWoNKv — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) November 12, 2022

وتابع المسؤول السعودي الذي كان يتحدث خلال "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ المصرية، انه "اليوم (الجمعة) على سبيل المثال كانت هناك 400 رحلة استمطار صناعي فوق منطقة المدينة المنورة وجاءت نتائجها ايجابية جميعها".