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السعودية تفرج عن القيادي في حماس "محمد الخضري"

منشور 19 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 09:16
الدكتور محمد الخضري
الدكتور محمد الخضري

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، إفراج السلطات السعودية عن الدكتور محمد الخضري، ممثل الحركة السابق لدى المملكة.

وقالت مصادر ل"البوابة"، إن القيادي في حماس، الخضري، الذي أمضى قرابة العامين في السجون السعودية، قد تم ترحيله إلى الاردن، مع العلم أن نجله لا زال معتقلا، ولم يتم الإفراج عنه برفقة والده.

وفي تغريدة له على موقع "تويتر"، كتب القيادي في حماس، عزت الرشق: "الحمد لله، لقد تم الإفراج عن أخي أبو هاني، وهو على متن الطائرة الآن، في طريق العودة إلى الاردن".

وأشار الرشق إلى أنه تحدث مع الدكتور الخضري، الذي كان يعاني من مشاكل صحية، مبينا أنه يتمتع بمعنويات عالية، وأنه يأمل الإفراج عن باقي إخوانه المعتقلين، في السعودية.

يذكر أن "الخضري"، الذي يبلغ من العمر 84عاما، كان مسؤولا عن إدارة العلاقات بين حماس والسعودية، قبل اعتقاله في أيلول/سبتمبر عام 2019، ضمن حملة اعتقالات شنتها المملكة وطالت عشرات الفلسطينيين والأردنيين المقيمين على أراضيها، بتهمة دعم الحركة.

ودعت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، السلطات السعودية، الإفراج عن "الخضري" الذي كان يعاني من وضع صحي خطير، انهك جسده، خاصة عقب إصابته بالسرطان، واحتجازه ضمن ظروف سيئة، وعدم حصوله على الرعاية الطبية اللازمة

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