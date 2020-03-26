السعودية تفرج عن عشرات المخالفين لقواعد الهجرة لاحتواء الكورونا

قالت هيئة حقوق الانسان بالسعودية ان من المتوقع الإفراج عن المزيد.

قالت هيئة حقوق الإنسان بالسعودية والمدعومة من الدولة إن المملكة أفرجت عن 250 أجنبيا كانوا محتجزين لمخالفات لقواعد الهجرة والإقامة لم تتسم بالعنف، وذلك في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.

وقال عواد العواد رئيس الهيئة في بيان إن إطلاق سراح هؤلاء لترحيلهم لبلادهم في نهاية الأمر سيساعد على تقليل الخطر على نزلاء مراكز الاحتجاز دون الإخلال بالأمن العام بأي حال.

وأضاف أن من المتوقع الإفراج عن المزيد.

