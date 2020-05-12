السعودية تفرض حظرا شاملا للتجول خلال أيام العيد

تم تسجيل 1911 إصابة جديدة بالفيروس الثلاثاء، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة في المملكة 42925 حالة.

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان الثلاثاء، إن المملكة ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه حتى ذلك الحين ستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) وحتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.

واعلن متحدث وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي الثلاثاء، عن تسجيل 2520 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع حالات التعافي إلى 15257، كما تم تسجيل 1911 إصابة جديدة بالفيروس.

وأعلنت الوزارة، وفاة 9 حالات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 264، مشيرة إلى أن الأطفال لم تُسجل بينهم حالات حرجة أو وفيات، وأن ارتفاع نسبهم في الآونة الأخيرة دليل على نشاط مرتبط بالاجتماعات، أو نشاط مخالف لبعض التعليمات.

وقال المتحدث، إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 42925 حالة، بينها 27404 حالات نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة، منها 147 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

