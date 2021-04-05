السعودية تفرض شرطا وحيدا على من يرغب باداء العمرة

اشترطت المملكة العربية السعودية على من يرغب باداء مناسك العمرة خلال رمضان لهذا العام ان يكون قد حصل على لقاح كورونا

بداية من 1 رمضان..تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي تكون لـ:



-محصن حاصل على جرعتين من لقاح كورونا



-محصن أمضى 14 يوم بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح



-محصن متعافٍ من الإصابة — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 5, 2021

وكانت وزارة الحج والعمرة قد اعلنت عن رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام خلال شهر رمضان، وحجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.

مصدر سعودي يوضح شروط اداء العمرة

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، انه تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفقاً للضوابط التالية:

أولًا: منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ثانيًا: حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ثالثًا: عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

وأكد المصدر أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.