السعودية تفرض عقوبات على مواطنيها المسافرين الى بعض الدول

فرضت المملكة العربية السعودية حظرا لمدة ثلاث سنوات على سفر المواطنين الذين يزورون دولا “تحظر التعليمات السفر إليها” في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إن بعض المواطنين السعوديين الذين سُمح لهم في شهر مايو أيار بالسفر للخارج دون تصريح مسبق من السلطات لأول مرة منذ مارس آذار 2020 خالفوا قواعد السفر.

محاسبة السعوديين المتورطين بالسفر

أضاف المصدر: “سيُعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات”.

وقال المسؤول: “وزارة الداخلية تؤكد لجميع المواطنين استمرار منع السفر، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها”.

الامارات ضمن الدول المحظورة

وحظرت السعودية السفر إلى أو المرور عبر عدد من الدول بينها أفغانستان والأرجنتين والبرازيل ومصر وإثيوبيا والهند وإندونيسيا ولبنان وباكستان وجنوب أفريقيا وتركيا وفيتنام والإمارات.

وسجلت السعودية، وهي أكبر دولة خليجية ويقدر عدد سكانها بنحو 30 مليون نسمة، اليوم الثلاثاء 1379 إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 520774 والوفيات إلى 8189.