السعودية تفرض غرامة مالية على غير الملتزمين

فرضت هيئة النقل العام السعودية غرامة مالية قدرها 20 ألف ریال (حوالي 5 آلاف دولار أمريكي) على السفن غير الملتزمة بأجهزة السلامة الحديثة.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم السبت، إن هذا الإجراء يستهدف تفادي التصادم في البحار، والالتزام بأجهزة السلامة الحديثة، كالتعرف الآلي، لاسيما التي ترفع علم المملكة في أعالي البحار، وجميع المياه المتصلة بها.

وتسري الغرامة على المخالفين من مراكب الوسادة الهوائية، والطائرات البحرية المستخدمة أو القابلة للاستخدام كوسائل نقل، علاوة على المخالفين لأحكام نظام فصل حركة المرور، وغير الملتزمين بإجراءات "المواجهة أو ذات الأفضلية" في ظروف الرؤية المحدودة.

كما أقرت الهيئة غرامة قدرها 10 آلاف ریال (حوالي 2.5 ألف دولار أمريكي)، عند مخالفة السفينة لقواعد السرعة المأمونة، أو لعدم استخدام المعدات الرادارية وأجهزة الاستغاثة لتجنب التصادم، وعدم التزامها الجانب الأيمن الأقصى في القناة.

فيما فرضت غرامة قدرها 5 آلاف ریال (حوالي ألف و 250 دولارا) على سفن الصيد في حال عرقلتها مرور السفن في القنوات البحرية، إضافة إلى سفن الصيد غير الملتزمة بالأنوار، والسفن ذات الـ12 مترا طولا فأكثر، في حال عدم التزامها بمعدات الإرشاد الصوتية.