السعودية تفكك شبكة لتزوير الحالة الصحية الخاصة بكورونا.. أسماء

اعلنت السعودية تفكيك شبكة لتزوير الحالة الصحية الخاصة بفيروس كورونا على التطبيق الخاص بذلك (توكلنا)، ضمت موظفين حكوميين ووسطاء.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" اعلنت الشهر الماضي رصدت إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية الخاصة بكورونا إلى (مصاب- غير محصن- محصن جرعة أولى- محصن)، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وقالت حينها انها القت القبض على 12 شخصا بين موظفين في وزارة الصحة ووسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالتهم الصحية عبر "رفع البيانات بطريقة غير نظامية"، على تطبيق (توكلنا).

والخميس، قالت الهيئة في بيان أنه "بعد التوسع في إجراءات البحث والتحري والتحقيقات، ثبت تورط 122 متهمًا، وجميعهم أقروا بما نسب إليهم من تهم".

واوضحت أنه تم توجيه اتهامات بالرشوة والاشتراك بالتزوير إلى 9 موظفين بوزارة الصحة، و92 شخصًا تمكنوا من تعديل حالاتهم الصحية، و21 وسيطًا قاموا بالتنسيق واستلام المبالغ المالية.

أسماء متورطين

ونشرت الهيئة بعض أسماء موظفين وأشخاصا قالت انه ثبت تورطهم من خلال التحقيقات وإقراراتهم انفسهم،

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة رصدت إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب- غير محصن- محصن جرعة أولى- محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وعلى الفور باشرت الهيئة إجراءاتها — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) July 1, 2021

1- المواطن/ أكرم عقال عون القحطاني (موظف بمركز اللقاحات بالشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية)، لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين ومقيمين مقابل تعديل حالتهم الصحية من خلال وسطاء.

2- المواطن/ نايف محمد مساعد الشهري (موظف بالشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية)، لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين ومقيمين مقابل تعديل حالتهم الصحية من خلال وسطاء.

3- المواطن/ محمد أحمد علي الربحي (وسيط)، لقيامه بالإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية.

4 - المواطن/ عون سليمان عون القحطاني (وسيط)، لقيامه بالإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية.

5- المواطن/ بندر صغير أحمد الشهري (وسيط)، لتمكينه أحد المتهمين من استخدام حساباته البنكية في استقبال الأموال من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية.

6- المقيم / أحمد فرج محمود، سوري الجنسية (وسيط)، لقيامه بالإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية.

7- المقيم/ ياسين محفوظ الجندي، يمني الجنسية (وسيط)، لقيامه بالإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية.

8- المقيم/ مؤتمن شايف حزام شجاع، يمني الجنسية (وسيط)، لقيامه بالإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية.

9- المقيم/ رياض علي غالب سيف، يمني الجنسية (وسيط)،لتمكينه أحد المتهمين من استخدام حساباته البنكية في استقبال الأموال من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية.

10-المواطن/ نايف ذيب مانع القحطاني (مستفيد ووسيط)، لاستخدام حساباته البنكية في استقبال الأموال من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية، ودفع مبلغ مالي لأحد المتهمين لتعديل حالته الصحية.

11-المواطن/ يحيى أحمد عيسى حكمي (مستفيد)، دفع مبلغاً مالياً لأحد المتهمين مقابل تعديل حالته الصحية.

12-المواطن/ يحيى أحمد إبراهيم عناب(مستفيد)،دفع مبلغاً مالياً لأحد المتهمين مقابل تعديل حالته الصحية.

3-المواطن/ محمد أحمد علي الربحي (وسيط)

4-المواطن/ عون سليمان عون القحطاني (وسيط)

لقيامهم بالإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية. #وطن_بلا_فساد — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) July 1, 2021

وقالت الهيئة في بيانها ان "العمل جارٍ على إحالة المتهمين للقضاء لتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير وغسل الأموال لإيقاع العقوبات في حقهم".

واكدت انها مستمرة في "رصد وضبط المتورطين من الموظفين والوسطاء والمستفيدين في قضية تعديل الحالة الصحية، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية على جهود الدولة في مكافحة الوباء".

وتشهد السعودية في الاونة الاخيرة ارتفاعا لافتا في معدل الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت إجمالا حتى مساء الأربعاء، 504 آلاف و960 إصابة بالفيروس، بينها 8 آلاف و20 وفاة، و486 ألفا و11 حالة تعاف.