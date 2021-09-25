السعودية تقدم النفط لتشغيل محطات الكهرباء اليمنية

ثمن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، "الدعم السعودي، وآخره وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية لليمن" بعد قليل من توقف محطات الكهرباء في عدن عن تقديم خدماتها بسبب نفاذ الوقود

دعم 80 محطة في اليمن



وفي سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، قال معمر الإرياني: "نثمن الدعم الأخوي النبيل الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وآخره وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية يوم أمس 24 سبتمبر، والمقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الى ميناء عدن، بإجمالي كميات 115 ألف طن متري، منها 75 ألف طن من الديزل و40 الف طن مازوت 5432138"، مشيرا إلى أنه "بوصول الدفعة الرابعة، يرتفع إجمالي الكميات الواصلة لليمن منذ بدء المنحة إلى 302 ألف طن، سدا للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء لتشغيل أكثر من 80 محطة بمختلف المحافظات، انعكست في تحسن نواحي الحياة اليومية في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية ومجال الطاقة".

١-نثمن الدعم الاخوي النبيل الذي يقدمه الاشقاء في المملكة العربية السعودية،وآخره وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية يوم امس 24سبتمبر، والمقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الى ميناء عدن، بإجمالي كميات 115 ألف طن متري، منها 75 ألف طن من الديزل و40 الف طن مازوت — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 24, 2021

وقال الإرياني: "هذا الدعم الأخوي المتواصل تأكيد للدور البناء الذي لعبته ولا تزال المملكة لدعم الحكومة والشعب اليمني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، تجسيدا لمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الجارين والشقيقين".



المصدر: RT