السعودية تقصر العمل في شركات نقل الركاب على المواطنين

الخطوة تستهدف "خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي".

أصدرت الحكومة السعودية قرارا يوم الأربعاء يقصر العمل في شركات نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين.

الخطوة تستهدف "خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي قوله إن على الشركات الالتزام بالقرار.

