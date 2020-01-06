السعودية تقود تحالف اقليمي جديد من 8 دول

اعلنت العربية السعودية اليوم الاثنين 6 يناير عن تأسيس تحالف جديد يضم 8 دول تطل على البحر الاحمر يحمل اسم "مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، أنه تم اختيار الرياض لتكون مقرا للمجلس وكشف عن ان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر.

واوضح"تم اليوم في الرياض التوقيع على اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".

ولفت بن فرحان إلى أنه سيتم خلال الاجتماع اليوم، إقرار ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية وخليج عدن، على أن يرفع إلى القادة في اجتماع القمة الذي سيدعو له الملك سلمان.

فيديو | أهداف تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن#الإخبارية pic.twitter.com/ffps9iJ0Ho — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 6, 2020

وأكد أن قادة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن اتفقوا على تأسيس هذا المجلس الجديد استشعارا منهم للخطر الذي يواجههم وإدراكا لأهمية للتعاون المشترك.

وأكد الوزير السعودي أن الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن لديها قدرات دفاعية.

فيديو | وزير #الخارجية: مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن منظومة عمل مشترك للتنسيق والتعاون#الإخبارية pic.twitter.com/JEz1cQ4Tcr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 6, 2020

كما أعلن الأمير فيصل بن فرحان أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر.

من جهتها، قالت صحيفة الأهرام المصرية إن وزير الخارجية ‎سامح شكري وقع اليوم على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.