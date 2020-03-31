السعودية تلمح الى احتمال الغاء الحج بسبب الكورونا

طالبت السعودية المسلمين في أنحاء العالم بالتريث في وضع خطط الحج هذا العام، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.

قال وزير الحج السعودي يوم الثلاثاء إن المملكة تحث المسلمين على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج هذا العام إلى أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومع تحول فيروس كورونا الحالي لأزمة دولية لا يبدو أنها تنتهي قريبا، يتوقع كثيرون إلغاء موسم الحج لهذا العام الجاري، تجنبا لمآسي فادحة حدثت في مواسم حج سابقة.



ويؤدي زهاء 2.5 مليون مسلم فريضة الحج سنويا.

وكانت السعودية قد علقت العمرة ومنعت الصلاة في المساجد، كما اعلنت حظر تجول جزئي وشددت القيود على التنقل بين المحافظات في مسعى لكبح تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الاثنين، عن إجراءات جديدة في مكة منعاً لانتشار الفيروس، وذلك بعزل 6 أحياء ومنع الدخول إليها والخروج منها، على أن يسمح لسكان تلك الأحياء بالخروج للضرورة.

وسجلت السعودية الثلاثاء، 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 1563.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي أن أغلب المصابين في وضع مطمئن ومستقر باستثناء 31 في حالة حرجة، لافتا إلى تسجيل 33 إصابة في الرياض و29 في جدة و20 في مكة.

كما أشار إلى تسجيل حالتي وفاة لمقيمين في المدينة، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 10.

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سبق ان توقف الحج مرات تناهز الاربعين على امتداد التاريخ لاسباب منها الاوبئة والحروب.

ففي عام 865 م، أُبطل الحج بعد أن شهد مذبحة على صعيد عرفة، عندما هاجم إسماعيل بن يوسف العلوي هو ومن معه الحجاج فقتلوا أعدادا كبيرة.

في عام 930م، سرق القرامطة الحجر الأسود وغاب 22 عاما، وأغاروا على المسجد الحرام معتبرين أن الحج من شعائر الجاهلية.

في عام 983م قيل إنه لم يحج أحد من العراق بسبب الفتن والخلافات بين خلفاء بني العباس وخلفاء بني عبيد.

في 1213 هجرية توقفت رحلات الحج في أثناء الحملة الفرنسية، وفي سنة 1344 هجرية، حدث ما سمى بالمحمل المصرى وتسبب عنه انقطاع الحج تمامًا من مصر.

في 1253م، عاد أهل بغداد للحج بعد توقف دام 10 سنوات بعد وفاة الخليفة المستنصر.

في1257 لم يحج أحد من أهل الحجاز، ولم ترفع راية من رايات الملوك في مكة.

في 1814م مات نحو 8000 شخص في الحجاز بسبب الطاعون.

في 1831 م تفشى وباء هندي، خلال موسم الحج، ومات بسببه كثير من الحجاج.

من 1837 حتى 1840 شهدت الحجاز تفشي الأوبئة.

من 1846 حتى 1883م تفشى وباء الكوليرا.

في 1858م انتشر وباء دفع الناس للهروب من الحجاز، وتم حجرهم صحيا.

في 1864 م شهد موت ألف حاج يوميا لتفشي وباء شديد الخطورة.

في 1871 تفشى الوباء حتى اضطر الأطباء المصريون للسفر إلى مكة.