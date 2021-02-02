السعودية تمنع دخول غير المواطنين من 20 دولة بينها الامارات ومصر

أعلنت السعودية تعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم مؤقتا لقادمين من 20 دولة، وذلك في اطار الجهود لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية الثلاثاء، إنه تقرر "تعليق السماح بدخول المملكة ـ لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ـ مؤقتاً للقادمين من:

الأرجنتين، والإمارات، وألمانيا، والولايات المتحدة، و إندونيسيا، وإيرلندا، وايطاليا وباكستان الإسلامية، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند، واليابان.

ويشمل القرار القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ( 14 ) يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ ( 14 ) يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

كما نوهت الوزارة إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء الثالث من فبراير الجاري.

الفيروس يواصل الانتشار

الى ذلك، أفادت وزارة الصحة الأردنية بتسجيل 8 وفيات، و 1.132 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 978 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 329.194؛ منها 4.334 وفاة، و 316.442 حالة تعاف.‎

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات و263 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 202.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 107.841؛ منها 2.898 وفاة، و73.792 حالة شفاء.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 17 وفاة، و48 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 110 حالات.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الأرقام الجديدة خاصة بيوم الإثنين؛ إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول.

وأوضحت، أن حصيلة الإصابات، ارتفعت إلى 27.402؛ منها 1.829 وفاة، و21 ألفا و614 حالة تعاف.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة و811 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 510 مرضى.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 166.654؛ منها 960 وفاة، و158.986 حالة تعاف.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة القطرية، رصد 375 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 158 مريضا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 152.095؛ منها 249 وفاة، و146.111 حالة شفاء.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الثلاثاء، تسجيل 9 وفيات، وإصابة 513، بفيروس "كورونا"، بالإضافة إلى تعافي 502، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، إن 8 وفيات و370 إصابة جديدة سُجلت في الضفة الغربية، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة، و143 إصابة في قطاع غزة، ولم تتوفر معطيات عن مدينة القدس.

وبذلك بلغ مجموع الإصابات بالفيروس 180,018، تعافى منها 169,191، كما سجلت 2032 حالة وفاة.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت إلى وجود 54 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

