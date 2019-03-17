السعودية تنشىء مركز حرب جوي شرق البلاد

قاعدة جوية سعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، أنها تعتزم إنشاء مركز حرب جوي، يكون مقره في المنطقة الشرقية.

وكشف قائد القوات الجوية السعودية، الفريق تركي بن بندر بن عبدالعزيز، أن المملكة قررت إنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية، مماثل لما هو موجود في قاعدة نيليس، الجوية بولاية نيفادا الأمريكية.

وأوضح تركي بن بندر، في تصريح لفضائية “العربية” السعودية، الأحد، أنه سيتم دعمه بالكوادر البشرية المؤهلة والتدريبات في إطار التطوير.

ونقلت الفضائية السعودية، عن الخبير العسكري، مصطفى العاني، قوله إن التحديات والتهديدات التي تواجهها المملكة تتطلب وجود هذا النوع من المنظومات العسكرية المتطورة.

وأكد على أن سلاح الجو، أهم سلاح الآن، ويقوم مركز الحرب على التنسيق بين المنظومات الجوية للمملكة للتعامل مع التهديدات.

وتعتبر المنطقة الشرقية من أكبر مناطق المملكة مساحة، وتطل على الخليج.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.