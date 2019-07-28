السعودية تنعي شقيق الملك سلمان

نعت المملكة العربية السعودية الامير بندر شقيق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن 97 عاما

والامير بندر بن عبد العزيز آل سعود من مواليد (1341 هـ / 1923)، وهو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين اخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، وفضل الابتعاد عن السياسة ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.



زوجاته

الأميرة وسمية بنت عبدالرحمن بن محمد ابن معمر الـتـمـيـمـي (والده الأمير فيصل واشقائه).

الأميرة منيرة بنت محمد آل مجرور الجبور السبيعي (والدة الامراء فهد وسلطان واخواتهم).

الأميرة العنود بنت مهنا بن عبد الرحمن ال مهنا امراء بريدة من قبيلة عنزة (والده الأمير عبد الرحمن واشقائه).

أبنائه

الأميرة العنود بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود.كانت متزوجه من مشعل بن سعود ولها ابن خالد

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود. متزوج نورة بنت محمد بن سعود,ابنائه محمد(متزوج سارة بنت عبدالرحمن العبدالله الفيصل)..سارة(متزوجه سلطان بن فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن),مشاعل,بندر

الأمير منصور بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.متزوج جواهر بنت ماجد بن عبدالعزيز ..بناته(هيفاء,نوف,ديما,لمى)

الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.متزوج مشاعل بنت محمد بن سعود, بناته"نورة,هيا,العنود(متزوجه سلمان بن سعود بن سلمان بن محمد),سارة,نجلاء,نوف"

الأميرة نوف بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود.متزوجة تركي بن عبدالعزيز بن فيصل ابنائها( بدر، مضاوي ، سارة ، فيصل ، نجلاء)

الأميرة بزة بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود.متزوجة نايف بن عبدالله بن عبدالرحمن,ابنائها:عبدالله,نوف,نورة,محمد

الأميرة نورة بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود.متزوجة سلطان بن عبدالله بن عبدالرحمن "يرحمة الله" ابنائها:( جوزاء"متزوجة من فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي "الأول",مشاعل, سـارة , جواهر , عبدالله , منصور)

الأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.متزوج نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود ابنائه:طلال,بسمه,ريما,خالد,محمد

الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.متزوج نجلاء بنت سطام بن عبدالعزيز أبنائه:فيصل,مها,مشاعل,بندر

الأمير محمد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.متزوج نوف بنت مشهور بن عبدالعزيز وله ابناء هم بندر و عبير و ريم و نورة

الأميرة مضاوي بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود متزوجه مشاري بن جلوي

الأمير فهد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.متزوج الجوهرة بنت محمد بن سعود الكبير

الأميرة جواهر بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود.زوجة سعود بن عبدالرحمن بن سعود

الأميرسلطان بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.

الأمير عبد الرحمن بن بندر بن عبد العزيز آل سعود. كان متزوج جواهر بنت سعود بن نايف

الأميرة مشاعل بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود.زوجة بندر آل تركي

الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود.كانت متزوجه سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز

الأميرة صيتة بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود.زوجة فهد بن عبدالعزيز بن فهد

الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.

الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيزآل سعود.

الأمير فواز بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.

الأمير سلمان بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.

الأميرة هيفاء بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود.