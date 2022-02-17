السعودية تنفي وجود توجه لتقليص أيام العمل

نفت السعودية الخميس، وجود توجهات رسمية لتقليص ايام العمل الاسبوعية، وذلك بخلاف ما اعلنه وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي الاربعاء.

وقالت الوزارة في بيان أن "ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية".

وأضاف البيان: "علما أنه قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة، وندعو كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات ونشرها".

وكان الوزير الراجحي اعلن في مؤتمر صحفي الاربعاء، ان المملكة تدرس "تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أو 4 أيام ونصف عمل مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع".

واضاف ان الهدف من ذلك هو ان "تكون المملكة جاذبة للمستثمرين وخلق فرص عمل".

وسبق ان أعلنت السلطات الإماراتية في كانون الاول/ديسمبر الماضي تقليص أيام العمل الأسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد بهدف تعزيز "تنافسية" الدولة الثرية في الاقتصاد العالمي.

واستنسخت الامارات بهذه الخطوة أوقات العمل المعتمدة في العالم الغربي، في خطوة تاتي فيما تخوض منافسة محتدمة مع السعودية لجذب الشركات والاستثمارات. ويرى خبراء أن القرار يمنح الإمارات الأفضلية على جيرانها في هذا المجال.

وكانت الإمارات تعتمد عطلة نهاية الأسبوع من الخميس إلى الجمعة حتى عام 2006 عندما انتقلت إلى يومي الجمعة والسبت في قطاعيها العام والخاص على حد سواء.