السعودية تنفي وقوع انفجار في معسكر للحرس الوطني

نفت السعودية الخميس، وقوع انفجار في معسكر للحرس الوطني، وذلك بعدما تصدر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية هاشتاغ يحمل عنوان "انفجار الرياض".

واكدت وزارة الحرس الوطني السعودية في بيان "عدم صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة لها شرق مدينة الرياض".

ولفتت الوزارة إلى "أن ما يُسمع من أصوات بيت الفترة والأخرى قد يكون نتيجة أعمال ومشاريع تدريبية شبة يومية في تلك المنطقة، كونها منطقة تدريبات عسكرية".

📄| إيضاح: عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة للوزارة.



⁧#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/EcYjwnmTNG — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) February 3, 2022

وناشدت "عموم المواطنين والمقيمين بعدم تداول الشائعات، والحصول على المعلومات الصحيحة من الأخبار الرسمية التي يتم نشرها عبر المنصات والمواقع المعتمدة للجهات الأمنية".

وكان هاشتاغ يحمل عنوان "انفجار الرياض" تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وهو ما أثار فزع وتكهنات العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا".