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السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية

السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية
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