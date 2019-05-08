السعودية تهدد ناشط حقوقي والنروج تنقلة لمكان آمن

اعلن ناشط يعيش منذ 2015 كلاجئ سياسي في النرويج إن الشرطة نقلته إلى مكان آمن الشهر الماضي بعد ورود بلاغ عن احتمال تعرضه لتهديد من السعودية.

وقال إياد البغدادي الكاتب والناشط الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان وجه انتقادات في كتاباته لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال البغدادي في حديث لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية (إن.آر.كيه) يوم الثلاثاء إن أجهزة الأمن النرويجية نقلته يوم 25 أبريل نيسان إلى مكان آمن وابقته فيه لفترة بسبب تهديد موجه إليه.

وأضاف ”طلبوا مني الذهاب معهم. قالوا إن لديهم موقعا آمنا معدا. تلقوا معلومات من وكالة مخابرات حليفة تشير إلى أنني هدف لتهديد“.

وتابع قائلا ”من الواضح جدا بالنسبة لي أنه تهديد سعودي... اقترحنا ستة أو سبعة أسباب تجعلني هدفا لهم“. ولم يخض في مزيد من التفاصيل.